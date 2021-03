Castração Solidária de animais que ocorreria em março é adiada para abril

Compartilhe esta notícia:

Programa já atendeu mais de 400 cães e gatos somente neste ano. Foto: divulgação

Devido às medidas restritivas de combate à Covid-19, a Prefeitura, através de seu site oficial, informou que o evento da Castração Solidária que estava prevista para ocorrer entre os dias 10 a 13 de março, na Praça da Bíblia, será prorrogada. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente entrará em contato com os responsáveis pelos cães e gatos selecionados para a campanha avisando sobre a nova data do evento, que deverá acontecer em abril.

Cadastro

Araucarienses interessados em solicitar a castração de seu cão ou gato podem realizar o cadastro em qualquer momento por meio da página no Portal da Prefeitura, com o aplicativo ‘Atende.net’ ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fica no Parque Cachoeira. Uma vez feito o cadastro, ele fica registrado no sistema e não precisa ser feito a cada campanha. É necessário apresentar RG e CPF, além de fornecer informações sobre o animal. Em cada mutirão realizado, o Departamento Animal, agenda primeiramente com os munícipes dos bairros no entorno da ação e que tenham o NIS (da Assistência Social) ativo e válido em Araucária. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614-7480.

