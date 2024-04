Castração Solidária promovida pela Prefeitura tem novas datas divulgadas

A próxima campanha de Castração Solidária de Animais vai acontecer entre os dias 07 e 10 de maio, para animais pré-cadastrados no mutirão da Prefeitura de Araucária. Podem ser inscritos de maneira prioritária gatos e cachorros de tutores que moram no bairro Capela Velha, incluindo Jardim Itaipu, Jardim Industrial, Jardim Ipês, Jardim Condor, Arvoredo, Jardim Israelense, Santa Cruz e região.

A ação visa priorizar animais da região e caso algum morador das redondezas tenha alguma dificuldade em fazer a inscrição pelo aplicativo “Atende.Net”, é possível fazer o cadastro do animal presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente, no Parque Cachoeira (em dias úteis das 9h às 12h e das 13h às 16h).

Os tutores serão avisados sobre dia e horário agendado por meio de ligação, alguns dias antes do evento.

A ação vai ocorrer no salão da Comunidade São Francisco de Assis, na Rua Bico de Lacre, 716 – Jardim Califórnia.

Após o agendamento, a Secretaria de Meio Ambiente entrega um papel ao tutor com as principais orientações sobre a cirurgia, como o dia, horário e local do mutirão, além de uma lista com lembretes para o evento:

Comprovante de endereço: Esteja com seu comprovante de endereço em mãos (pode ser impresso ou no celular);

Lacre as caixinhas: Os gatos precisam estar em caixa de transporte adequadamente lacrada. Confira se a travinha está bem firme, orienta-se reforçar com uma trava de arame ou até um fitilho de presente. Lembre-se que os animais podem tentar fugir, então seja prudente. Para dar mais segurança ainda se pode colocar um lençol ou uma cobertinha sobre a caixinha do gato, para que não fique assustado com o movimento e nem se sinta ameaçado por outros animais;

Coleira adequada ao tamanho do seu pet: Lembre-se que os cães precisam estar com guia e coleira adequada ao seu tamanho, um fiozinho não vai segurar seu cachorro se ele é grandão. O animal pode ser quietinho em casa, mas na castração haverá muitos animais e pode haver disputa de território e brigas. Então esteja com guia adequada e se necessário equipe seu animal com focinheira.

Jejum Correto: É necessário que o animalzinho esteja com privação de comida e de água de exatas 8 horas antes da cirurgia. Animais com mais de 8 horas de jejum correm risco de vida e os veterinários não aceitam realizar o procedimento. Na folha com as orientações sobre a castração, além do horário e dia da cirurgia, também indica-se o horário EXATO que o animal deve iniciar o jejum.