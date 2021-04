Castração Solidária segue até sábado na Praça da Bíblia

Foto: divulgação

A campanha de Castração Solidária do mês de abril teve início na última quarta-feira, 14 de abril, e seguirá até este sábado, 17, na Praça da Bíblia. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), a qual realiza os agendamentos, estão marcadas 140 castrações de cães e gatos por dia, totalizando 560 ao fim da campanha. Contudo, no primeiro dia da ação, somente 115 animais foram levados, mesmo após cadastro e confirmação de procedimento feita com os responsáveis.

As castrações são gratuitas e voltadas a animais resgatados por protetores independentes, animais de famílias com cadastro NIS ativo e animais de rua que tenham uma pessoa que se responsabilize pelo pré e pós-operatório. Além da castração, os animais são também microchipados e os medicamentos a serem ministrados após o procedimento cirúrgico são fornecidos sem nenhum custo ao proprietário/responsável.

Protocolo pré e pós-cirúrgico

Os veterinários da SMMA alertam para que os responsáveis sigam as orientações feitas durante a confirmação de cadastro e agendamento, principalmente no que diz respeito ao jejum do cão ou gato. “É importante que o animal esteja com 8 horas de jejum de alimentos e água para evitar problemas durante o procedimento”, disse a veterinária Dayane Vrisman.

Nos sete dias após a cirurgia, o responsável pelo animal deve manter o corte e os pontos limpos, bem como não deixar que o pet movimente-se muito para os pontos não corram o risco de abrir. Ainda, medicação a ser administrada em casa deve ser fornecida conforme orientação médica.

“As fêmeas já saem do centro cirúrgico com roupa cirúrgica provisória. O responsável deve manter o animal (fêmea ou macho) com o cone (colar elizabetano) todos os dias durante a semana seguinte ao procedimento”, concluiu a veterinária.

Cadastro para a castração gratuita

Interessados em solicitar a castração de cães ou gatos podem realizar o cadastro no Portal da Prefeitura, pelo o aplicativo ‘Atende.Net’ ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Parque Cachoeira.

O cadastro fica registrado no sistema da SMMA e não há a necessidade de refazê-lo a cada campanha. A equipe da secretaria entra em contato e faz o agendamento. “A pessoa que fez o cadastro deve ser a mesma que vai levar o animal no dia da castração, pois deverá apresentar seu RG e CPF”, explicou Dayane Vrisman.

Mais informações pelo telefone (41) 3614-7480.

Texto: PMA