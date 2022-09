Cavalgada de 7 de setembro celebra a Independência do Brasil em Araucária

O feriado de 7 de setembro foi de festa em Araucária. A Cavalgada da Independência, que já virou tradição, reuniu cavaleiros e amazonas do Município e de toda a região, que mesmo com o dia chuvoso e frio, saíram de suas casas para enaltecer o patriotismo.

Organizada pelos cavaleiros Gessé Leal, Rafael Paraná e Gil Rodrigues, a cavalgada teve saída na UPA Costeira, com destino à Praça da Bíblia, onde ocorreu uma segunda concentração. No palco que foi montado no local, o comentarista de rodeios Cleiton Moraes garantiu a animação do grupo. Após a execução do Hino Nacional, a cavalgada seguiu em direção ao Centro de Eventos Juliartes, no bairro Porto das Laranjeiras, para um almoço de confraternização, com direito a shows e sorteio de brindes.