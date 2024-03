Cavalos adestrados do Centro Hípico Lusitano serão atração na POPFEST no sábado e domingo

O Centro Hípico Lusitano (CHL) de Mariental, na Lapa, será uma das atrações da POPFEST 2024, trazendo dois grandes destaques, que são o astro de cinema Ramisses e o cavalo Ian, que tem dons especiais, além de passeios de mini horses (cavalos em miniatura) para a criançada (mediante ingressos).

O evento acontece nos dias 5, 6 e 7 de abril, no Parque Cachoeira, e o CHL estará presente no sábado e no domingo, das 13h às 18h.

O Centro foi criado pelo empreendedor Carlos Oliveira, a partir de uma linda história de superação. Uma de suas filhas, a Hayane, é autista e não interagia com pessoas e animais. Até que a família decidiu tentar uma interação da garotinha com cavalos, e o resultado foi surpreendente. “Percebemos 100% de melhora em sua comunicação e hoje ela interage super bem com o Ian, um cavalo especial que também tem uma história de superação. Ele sobreviveu a três paradas cardíacas, ficando 40 dias na UTI veterinária e sendo desenganado. É um cavalo inteligente, que interage com as pessoas e garante espetáculo por onde passa, com mais de 8 milhões de visualizações nas redes sociais”, conta Carlos.

Além do Ian, o cavalo milagroso, o Centro Hípico vai levar para a festa o cavalo astro Ramisses, da raça Frisian, astro principal do filme “Perdida”, da Disney, lançado em 2023. Ele representa o personagem Storm. Conheça mais sobre o Centro Hípico Lusitano e seus valos adestrados seguindo o Instagram chl@lusitano ou entre em contato pelo fone (41) 99610-9026.