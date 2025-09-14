Os cavalos Ramisses e Queman, do Centro Hípico Lusitano (CHL), são estrelas de dois filmes nacionais. Queman está gravando o longa-metragem ‘Nova Éden’, em Pinhais; enquanto Ramisés começa a gravar em novembro, ainda sem local definido, o filme ‘Encontrada’, sequência do filme ‘Perdida’. O filme que Ramisses participará é produzido pela Disney+ e baseado nas obras da escritora Carina Rissi.

Em ‘Perdida’, Ramisses foi o cavalo mágico ‘Storm’ da personagem interpretada pela atriz Giovanna Grigio, e na continuação, ele seguirá com o mesmo papel. “Há três anos, quando compramos o Ramisses, ele já havia feito o filme. Desta vez, a produção esteve aqui no Centro para ver ele novamente”, explica Carlos, proprietário do CHL.

O cavalo Queman está no processo de gravação do longa-metragem ‘Nova Eden’. De acordo com Carlos, a obra se passa em 1800, e conta a história de um padre negro que assume uma igreja e sofre racismo de um barão, que montará Queman durante as filmagens.

Edição n.º 1482.