CEEBJA Araucária está com matrículas abertas para ensino fundamental e médio

Não existe uma idade pré-definida para concluir os estudos. Então, se até agora você não teve a oportunidade de fazê-lo, fique atento a essa oportunidade: o CEEBJA Araucária está com matrículas abertas para o ensino fundamental e médio gratuitos, nos turnos da manhã, tarde e noite. Para fazer a matrícula é necessário apresentar os seguintes documentos: RG/CPF do aluno (e do responsável, se menor de 18 anos); certidão de nascimento ou casamento; cartão Auxilio Brasil (caso receba o benefício); histórico escolar; comprovante de endereço da Copel; declaração de vacina (aluno menor de 18 anos); declaração de trabalho (para quem for estudar à noite); e celular em mãos com chip ativo para receber código SMS.

O CEEBJA atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30, das 13h às 17h, e das 18h às 21h e o endereço é Rua Major Sezino Pereira de Souza, 419 – Centro. Mais informações poderão ser obtidas na secretaria da escola pelo fone (41) 3642-1511.