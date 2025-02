Celulares proibidos nas escolas: saiba o que muda na volta às aulas em Araucária

A maior parte das escolas públicas e particulares de Araucária iniciará o ano letivo de 2025 na primeira semana de fevereiro. Porém este retorno, contará com uma importante mudança: a proibição do uso do celular em sala de aula. Sancionada pelo presidente Lula em 15 de janeiro deste ano, a lei estabelece a proibição para todas as turmas de educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Os aparelhos serão vetados durante as aulas, recreios, intervalos e atividades extracurriculares.

A nova lei pode causar resistência em alguns estudantes, mas é importante ressaltar que entre as regras, há exceções. Por exemplo, será permitido aos estudantes portarem celulares, desde que o uso fique restrito a situações excepcionais, como emergências e necessidades de saúde. A utilização dos aparelhos também será aceita quando relacionada a fins pedagógicos ou didáticos, conforme orientação do professor; inclusão e acessibilidade de estudantes com deficiência; e ao atendimento a condições de saúde e garantia de direitos fundamentais.

Na rede estadual de ensino, cujas aulas começam na quarta-feira, 5 de fevereiro, a proibição do uso de celulares nas escolas já estará em vigor desde o primeiro dia, segundo afirma a Secretaria De Estado da Educação (SEED). “O Governo publicou, em outubro, uma instrução normativa que estabelece regras para as escolas, complementando a lei estadual vigente desde 2014, que já regulamentava o uso de celulares, permitindo-o apenas para fins pedagógicos. O Paraná é entusiasta do uso da tecnologia como ferramenta auxiliar no aprendizado, mas a nova norma reforça a restrição ao uso pessoal”, explica a SEED.

Quanto ao armazenamento dos celulares, a SEED disse que cada escola terá autonomia para decidir como proceder, podendo optar por caixas na entrada das instituições, armários ou outras soluções. “A fiscalização do uso dos aparelhos, inclusive durante os recreios, também será definida pelas próprias escolas”. completou.

Com relação às escolas privadas, com início das aulas previsto para 05/02, o Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (Sinepe/PR), destacou que a medida apresenta desafios e oportunidades. Por um lado, ajuda a minimizar distrações, promove a interação social e facilita a concentração dos alunos em sala. Por outro, exige uma mudança cultural, tanto para alunos quanto para professores. “O Sinepe tem participado de debates e eventos, buscando esclarecer ao máximo as dúvidas de implementação. Os pais também são essenciais nesse processo. Por isso, orientamos escolas a envolverem as famílias desde o início, reforçando a importância do papel delas na educação digital dos filhos”, declarou o presidente do Sindicato, Haroldo Andriguetto Júnior.

Ainda segundo Andriguetto, o uso consciente do celular deve ser o objetivo final, permitindo que ele seja ferramenta pedagógica em momentos estratégicos liberados pelas Escolas.

Já nas escolas da rede municipal de ensino, quando os alunos retornam às salas de aula na terça-feira (04/02), a Secretaria Municipal de Educação (SMED) deverá repassar orientações às unidades, orientando-as sobre como proceder a partir da lei que proíbe o uso de celulares em sala de aula.