Enfrentar a perda de alguém querido é um dos momentos mais delicados da vida. Nessas horas, contar com um espaço que ofereça amparo, tranquilidade e respeito, faz toda a diferença, para acolher as famílias, preservar memórias e conduzir cada etapa do luto.

O Memorial Santa Rita surgiu desse propósito. Idealizado para oferecer mais do que um espaço físico, ele nasceu do desejo de criar um ambiente que valoriza histórias e memórias. “Inaugurado em 2025, o Cemitério foi planejado com atenção a cada detalhe, desde a arquitetura até as áreas verdes que o cercam. Localizado em uma região tranquila de Araucária, o espaço combina modernidade, conforto e respeito, tornando-se um refúgio para quem busca despedir-se com paz e segurança”, conta o proprietário.

“Além disso, o Cemitério Memorial Parque Santa Rita é um local de homenagem. Seu conceito foi pensado para oferecer acolhimento às famílias e preservar a lembrança de cada vida com carinho e dignidade. Cada ambiente foi projetado para transmitir serenidade, das capelas de velório, às áreas verdes, do hall de entrada ao auditório de cerimônias, tudo foi criado para proporcionar conforto e tranquilidade”, completa.

Entre seus diferenciais, o Memorial Santa Rita conta com estrutura moderna, estacionamento, capelas amplas com salas de apoio e espaços reservados para familiares. Os jazigos familiares subterrâneos comportam até três pessoas e foram planejados para garantir segurança, organização e respeito às normas ambientais.

O Cemitério utiliza o sistema InVol, um envoltório biodegradável que protege o solo e agiliza o processo natural de decomposição, assegurando cuidado tanto com a natureza quanto com a preservação da dignidade humana.

O Cemitério Parque Memorial Santa Rita , também busca tornar o acesso a seus serviços mais fácil e acessível, para toda a população. Por isso, oferece condições de pagamento flexíveis, com opções de pagamento à vista ou parcelado em até 60 vezes, além de planos adaptados para diferentes necessidades. A taxa anual de manutenção pode ser dividida em 12 parcelas, garantindo tranquilidade financeira as famílias.

O local também oferece serviços completos, como translado de restos mortais e aluguel de capelas para cerimônias.

“O Cemitério Parque Memorial Santa Rita , está de portas abertas para receber visitantes, que desejam conhecer o espaço, seus ambientes e serviços. As famílias podem visitar o local a qualquer momento para conhecer os jazigos disponíveis e obter informações sobre os planos de aquisição”, convidam.

No feriado de Finados, 1 e 2 de novembro, o Memorial estará aberto normalmente para visitação, oferecendo um ambiente tranquilo, seguro e acolhedor para homenagens e momentos de lembrança.

SERVIÇO

O Memorial Santa Rita funciona todos os dias 24 horas e está localizado na Av. Prefeito Romualdo Sobocinski, 1620. Para mais informações sobre planos e visitas, entre em contato através do telefone (41) 99228-2907 e pelo Instagram @memorialsantarita, o atendimento pode ser feito diretamente na Funerária Santa Rita, localizada na Rua Coronel João Antônio Xavier 597, no Centro.

Edição n.º 1489. Maria Antônia.