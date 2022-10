Cemitérios municipais terão horário de visitação ampliado

Para melhor receber o grande fluxo de visitantes que é esperado no Dia de Finados (02/11), os dois cemitérios municipais de Araucária ampliarão o horário de visitação, abrindo os portões às 7h30 e fechando às 18 horas. Por ocasião da data, a Prefeitura já realizou o cadastramento de empreendedores para participar da feira de produtos que sempre são vendidos no feriado de Finados, como velas, arranjos de flores naturais e artificiais e artigos religiosos. Também fez o cadastro de vendedores ambulantes autorizados a trabalhar nas proximidades desses cemitérios.



A administração dos espaços, que funciona junto ao Cemitério Central, estará aberta no feriado, das 8h às 17 horas, para atendimentos relacionados a regularização de situação das concessões de túmulos. Há duas orientações importantes aos concessionários desses cemitérios. Uma é a necessidade de manter os cuidados de evitar objetos que possam acumular água a fim de evitar risco de proliferação de mosquitos, principalmente do Aedes Aegypti, transmissor da dengue. A segunda orientação é sobre o prazo para limpeza dos túmulos, que pode ser realizada até o dia 31 de outubro. Reformas de túmulos só voltarão a ser autorizadas a partir de 07 de novembro.