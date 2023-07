Centenas de consumidores estão sem luz em Araucária nesta quinta-feira (13)

Quase mil consumidores de Araucária estão sem energia elétrica por conta do temporal que caiu nesta quarta-feira (12/07).

Segundo a Copel a previsão é de que o serviço seja restabelecido ainda nesta quinta-feira (13), porém o trabalho das equipes deve durar o dia todo, já que os atendimentos emergenciais estão ocorrendo em diferentes locais da região. “Temos nesse momento 967 consumidores sem luz somente em Araucária, mas o mesmo problema ocorre em vários outros municípios, por isso estamos fazendo o possível para restabelecer o fornecimento o mais breve possível”, explicou a empresa.

Ainda de acordo com a Copel, centenas de profissionais trabalharam durante a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira para restabelecer o fornecimento de energia em todas as regiões do Paraná que foram atingidas por um temporal de grandes proporções. No momento, 173 mil consumidores estão com o fornecimento de energia interrompido no Estado.

A região mais afetada é o Leste do Estado (Curitiba, Região Metropolitana e Litoral), com 95,4 mil unidades consumidoras desligadas e 1.050 serviços emergenciais em andamento. Até agora, 4,1 mil serviços emergenciais precisam ser atendidos pelas equipes de eletricistas em todo Paraná.

De acordo com o Simepar, foram registrados ventos de mais de 90 km/h em algumas localidades, além de muitas descargas atmosféricas, o que provocou a queda de árvores sobre a rede, além da quebra de postes. Devido à gravidade da situação, trechos da rede de energia chagaram a ser destruídos.

A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site www.copel.com, e também pelo número de WhatsApp (41) 3013 – 8973.

Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Ainda, situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas por meio do 0800 51 00 116.