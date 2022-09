Centenas de pessoas desafiaram a chuva e o frio para correr no IV Desafio Manoel Ribas

Enquanto muitos optaram em ficar em casa na manhã de domingo (25/09), curtindo o frio e a chuva debaixo das cobertas, centenas de pessoas decidiram encarar o mau tempo para correr no IV Desafio Manoel Ribas. A prova, já tradicional no município, teve largada e chegada no Centro Social Urbano (CSU), com percurso seguindo pela rua Agrimensor Carlos Hasselmann e avenida Manoel Ribas, em distâncias escolhidas pelos atletas: 3, 5 e 10km.

O Desafio Manoel Ribas também recebeu elogios pela organização de sempre, à cargo das secretarias municipais de Esporte e Lazer, Saúde, Urbanismo e Segurança Pública.

Acompanhe os cinco primeiros colocados de cada categoria, na classificação geral. Os nomes dos demais atletas e suas respectivas colocações poderão ser conferidos pelo site https://kenyasports.com.br/

Feminino 10k



1º Laura Gonzalez Najibe – Avulso

2º Jaqueline Goncalves Silva Luz – Avulso

3º Raquel Cordeiro Martins – Equipe Rodrigues

4º Bruna Ferreira Padilha – Archelau

5º Josimara Vieira Silva – Unidos e Fortes

Masculino 10km



1º Evandro do Rocio Soares de Lima – Top Brands/Unicesumar

2º Alison Rodrigo de Santanna – Lapatletas

3º Maicon Sulivan – Top Brands Suplementos/Unicesumar

4º Cristiano Mantovani -Top Brands Suplementosd/Unicesumar

5º Wilson Cezar Ferreira – Equipe Rodrigues



Feminino 5km



1º Daniele Patrzyk – Academia Corpo e Vida

2º Rosemeire Aparecida da Silva – Equipe Rodrigues

3º Cristina Oliveira da Silva – Avulso

4º Keith Vanessa Demetrio – Avulso

5º Erica Barreto dos Santos – Avulso



Masculino 5km



1º Francisco das Chagas Santos Mesquita – Avulso

2º Wellington Jonny Assunção da Luz – Avulso

3º Rafael Aparecido da Silva – Avulso

4º Alexandre Silva dos Santos – Avulso

5º Washington Cardoso Santos – Equipe Rodrigues



Feminino 3km



1º Vitória Caroline Cavalcante Lacerda – Equipe Rodrigues

2º Alice Koziel – Ciclistas Corredores

3º Juscelia de Almeida Germano – Avulso

4º Gicelene Maria Marafigo – Limite Zero Sport

5º Maria de Fátima de Carvalho – Avulso

Masculino 3km



1º Bruno Soares da Silva – Equipe Rodrigues

2º Everton Leal Nogueira – GMA Runners

3º Marcio José Estimiano – Avulso

4º Marcos Roberto Turmann de Albuquerque – Lapatletas

5º Claudio Floriano – Avulso