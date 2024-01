Centro Cultural Filhas de Biloca promoverá encontro sobre a mente corpórea

O Centro Cultural Sambadeiras Filhas de Biloca, um ponto de cultura e estudos da cultura afro-brasileira, localizado no bairro Thomaz Coelho, abrirá suas portas no próximo domingo, 28 de janeiro, às 14h30, para um evento importante: o Despertar Ancestral da Mente Corpórea.

A Mestra Fernanda Machado, uma das responsáveis pelo espaço, explica que o encontro vai falar da corporeidade, que pode ser conceituada como relação interpessoal entre um corpo para com outro corpo e de um mesmo corpo com o meio em que vive.

“A corporeidade, dentre vários aspectos, se insere no contexto do corpo em movimento, retomado pela ideia de que através do movimento podemos nos situar no mundo. O ponto de cultura estudos e memória griô Samba de Biloca traz nesse mesmo sentido a corporeidade ancestral, da vivência e memórias em particular de cada ser” afirma a Mestra. Ainda segundo ela, a dança e toques dos orixás, cantigas que trazem o despertar desses ancestrais de cada ser, permitem tratar a identidade e o território do ser humano, proporcionando saúde mental e equilíbrio emocional, para que esse ser esteja em um caminho aonde não irá se perder nas demandas sociais que nos leva a vulnerabilidade.

Sobre o coletivo

Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca é um coletivo cultural fundado em 2009, que atua na luta diária antirracista e leva a cultura de terreiro para todos os espaços. Sua principal missão é proporcionar o empoderamento feminino através da ancestralidade do samba de roda. “Organizamos oficinas de culinária, afro dança dos orixás, dança afro samba de roda, diálogos diversos, combatemos a intolerância e o preconceito em todos os aspectos, através de estudos e vivências dentro da cultura popular”, declara Mestra Fernanda.

O coletivo está localizado na rua Professora Leonor Machado Bussi, 28, no bairro Thomaz Coelho. Para conhecer melhor o espaço e acompanhar as atividades, acesse o Instagram @sambadebiloca

Edição n.º 1399