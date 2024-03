Centro de Eventos Juliartes promove Torneio de Estilingue no feriado de 21 de abril

Estilingue não é só uma brincadeira de criança, tem muito marmanjo por aí que é apaixonado pelo esporte. E se você também é bom nisso, olha só essa novidade que o Centro de Eventos Juliartes preparou para você.

No feriado de Tiradentes, 21 de abril, acontece o Torneio de Estilingue, que deverá deve reunir um número expressivo de saudosistas e esportistas a partir das 10h, na sede do Centro, localizada na Rua Antonio Czarnik, 135, bairro Porto das Laranjeiras.

O torneio contará com cinco modalidades: esfera de aço, bulica 30 tiros, bulica livre, bulica amador e mirim até 11 anos completos. Haverá premiações em troféus e em dinheiro (porcentagem sobre o valor da inscrição) para os vencedores. Também será servido almoço com venda antecipada de convites ou quem preferir poderá aproveitar a venda de bebidas e lanches.

“O estilingue também é conhecido pelos mais antigos e paranaenses por ‘setra’ ou ainda por ‘bodoque’ em outros locais do Brasil. É um esporte que une gerações e sobrevive ao longo dos anos, por isso organizamos o torneio, para resgatar essa tradição. Além da competição, teremos a recepção dos cavaleiros que irão participar do desfile montado de Tiradentes e também música ao vivo com o cantor Tony Rodrigues”, convida o organizador Rafael Paraná. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99613-6010.