Centro de Eventos Juliartes promoverá mais um torneio de estilingue no dia 9 de julho

Um evento que sempre remete à nostalgia das brincadeiras de infância terá mais uma edição no próximo dia 9 de julho (domingo), a partir das 10h. Trata-se do Torneio de Estilingue organizado pelo araucariense Rafael Paraná, um apaixonado por tradições e costumes. O torneio será realizado no Centro de Eventos Juliartes, que fica no bairro Porto das Laranjeiras.

Interessados em participar já podem fazer suas inscrições. Os competidores poderão participar em cinco categorias: modalidade Esfera Aço, valor da inscrição de R$50; Mirim até 10 anos (modalidade bulica 10 tiros) inscrição R$ 10; Livre (bulica classificatória) inscrição R$30; e Amador (classificatória 3P) inscrição R$10.

Os vencedores de todas as categorias receberão prêmios, inclusive terá uma premiação extra para os melhores participantes de Araucária. O 1º colocado de cada categoria levará o prêmio de 40% do valor das inscrições e medalha, o 2º colocado receberá 30% e medalha e o 3º lugar 10% e medalha. Mais in formações poderão ser obtidas pelo whatsapp (41) 99613-6010 (com Rafael Paraná).

Edição n. 1368