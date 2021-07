Centro Educacional Menna Barreto agora tem faculdade em Araucária

A Faculdade Menna Barreto irá funcionar na sede da escola, em Araucária, em uma estrutura ampla e complexa. Foto: divulgação

Desde 2012 em Araucária, o Centro Educacional Menna Barreto foi fundado há 18 anos e hoje é referência no setor educacional. Sempre comprometido com a aprendizagem e a formação de qualidade, o Centro já formou no seu Curso Técnico de Enfermagem, centenas de profissionais altamente capacitados e prontos para o mercado de trabalho. Esse sucesso que vem conquistando ao longo dos anos, impulsionou a Menna Barreto a crescer. E crescer muito! A instituição agora conta com uma faculdade, a FAMEB – Faculdade Menna Barreto, oferecendo a qualidade de ensino já conhecida pela população, ao formar profissionais altamente qualificados, além de oportunizar aos seus ex-alunos uma nova graduação, com a possibilidade de bolsas de estudos de até 50%. “Escolhemos Araucária para abrir nossa primeira faculdade, porque acreditamos no potencial da cidade, por ser a sede da nossa escola e por ser um ponto estratégico, devido à proximidade com outras cidades”, diz Adriana Reichle, Diretora Geral do Grupo Educacional Menna Barreto.

O Curso Superior de Enfermagem da mais nova faculdade de Araucária chega “gabaritado”, com a nota máxima na avaliação do MEC, reafirmando a competência técnica e o conhecimento científico e prático que sempre foram prioridades na metodologia de ensino e que agora serão empregados também, na graduação dos futuros estudantes. Entre os demais quesitos que garantiram a nota máxima ao Curso estão a excelente estrutura física da unidade, os laboratórios de alta tecnologia, a proposta pedagógica e o corpo docente, formado por mestres e doutores, com ampla experiência nas suas áreas de atuação. “Nossos professores são mestres e doutores com histórico profissional de destaque em instituições públicas e privadas, além de também atuarem como docentes em outras renomadas Instituições de Ensino Superior”, frisa Adriana.

Outro ponto positivo que os acadêmicos da Faculdade Menna Barreto terão é a chance de aprimorar seus conhecimentos, através de estágios no Lar de Idosos Recanto das Araucárias, instituição que faz parte do Grupo.

Estrutura do curso

O Curso Superior de Enfermagem foi estruturado em 10 semestres, totalizando cinco anos de graduação. As aulas acontecem nos turnos da Manhã ou Noite, e serão 50 vagas por turno. Adriana explica que em função da pandemia, nesse primeiro momento, as aulas acontecerão no sistema híbrido. “Teremos a parte teórica no formato online e a prática nos laboratórios da unidade, seguindo todos os protocolos de biossegurança, para promover o bem-estar dos alunos”, esclarece.

Também seguindo as medidas de enfrentamento contra a Covid-19, o vestibular da faculdade será agendado e a inscrição tem um viés solidário, onde os estudantes podem doar um pacote de fralda geriátrica tamanhos G ou GG ou um repelente, que serão destinados aos idosos do Recanto das Araucárias.

Interessados poderão se inscrever pelo whatsapp (41) 99256-8076 ou presencialmente na recepção da Faculdade, localizada na Rua Prefeito Odorico Franco Ferreira, nº 654, no Centro de Araucária. A Faculdade Menna Barreto oferta várias possibilidades de bolsas de estudo e descontos especiais (confira tabela).

Oportunidade

O Centro Educacional Menna Barreto destaca ainda que as inscrições para o Curso Técnico de Enfermagem, para o segundo semestre, também estão abertas, com desconto de 50% para os dois primeiros módulos e 20% de desconto para os módulos finais, em todas as unidades: Araucária, São José dos Pinhais, Paranaguá e Camboriú.

Além da graduação em Enfermagem, a Diretora Adriana, destaca que em breve deverão ofertar novos cursos. “Os cursos de Pós-graduação em breve serão ofertados, atendendo a demanda de mercado e a possibilidade de aperfeiçoamento dos profissionais da saúde”, pontuou.

Sobre a Menna

A instituição soma 18 anos de experiência no setor educacional, com sede em Araucária há nove anos. Desde a fundação, a escola adquiriu experiência e passou a ser reconhecida por proporcionar aos jovens e adultos novas oportunidades de trabalho por meio de um ensino dinâmico e altamente qualificado, tornando os alunos bastante requisitados pelo mercado de trabalho.

Com uma metodologia de ensino desenvolvida por profissionais capacitados, o Centro Educacional Menna Barreto oferece cursos voltados às áreas da saúde, que se encontra em constante expansão no Brasil. O Centro Educacional Menna Barreto possui quatro unidades nos estados do Paraná e Santa Catarina, estando elas localizadas nas cidades de São José dos Pinhais, Pinhais, Araucária, Paranaguá e Camboriú.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021