Centro Esportivo Praça Alberto Markovicz está com inscrições abertas para atividades esportivas

A Praça Alberto Markowicz, no bairro Thomaz Coelho, que durante muito tempo foi alvo de reclamações dos moradores por não oferecer condições adequadas de esporte e lazer, agora vive uma nova realidade.

No início de julho a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer entregou o Centro Esportivo que foi construído no local e conta com quadra coberta de grama sintética, arquibancada, vestiário e banheiros, além de melhoria da iluminação.

Tão logo o Centro foi entregue à comunidade, as atividades esportivas no espaço começaram. A escolinha de futebol no sintético para as categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17 iniciou nesta segunda-feira (22/07) e ainda tem muitas vagas disponíveis. As aulas acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, em vários horários.