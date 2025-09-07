O Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP), que funcionava na região central, mudou de endereço e agora está localizado na Av. Independência, 474, no bairro Porto das Laranjeiras. O serviço atende atualmente cerca de 35 a 40 pessoas por dia, sendo um espaço de apoio essencial para a população em situação de rua.

O Centro POP oferece refeições; guarda de pertences; bebedouros, lavanderia e banheiros; oficinas e atividades coletivas; oficina de geração de renda (Economia Solidária); atendimento e acompanhamento, incluindo atualização e inclusão no Cadastro Único; encaminhamento para emissão de documentação civil; encaminhamento para a Secretaria de Trabalho e Emprego, com fluxo estabelecido para atendimento da população em situação de rua; e elaboração de Plano de Atendimento Individual.

O objetivo do Centro POP é ser um espaço de oportunidades para a superação da situação de rua. Toda a equipe atua de forma integrada, com foco no acompanhamento individualizado de cada usuário. Desde a implantação do Centro, em 2022, mais de 50 pessoas superaram a situação de rua, reforçando a importância do serviço no município.

ABORDAGENS

O Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) realiza busca ativa e abordagens sociais, oferecendo escuta qualificada, construção de vínculos de confiança, mediação para acesso à rede de serviços e apoio na construção de alternativas para a saída das ruas.

“O trabalho é contínuo e respeitoso, sempre valorizando a autonomia das pessoas em situação de rua, sem remoção compulsória.”, explica a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Edição n.º 1481.