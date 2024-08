Cerca de 1.800 mesários vão trabalhar nas eleições em Araucária

A Justiça Eleitoral de Araucária já treinou os mesários que irão atuar nas eleições municipais de 2024. Os treinamentos aconteceram nos dias 10 e 13 de agosto. São cerca de 1.800 mesárias e mesários designados para garantir o funcionamento de 337 seções eleitorais.

Os mesários trabalham nas mesas receptoras de votos e de justificativas, e ainda servem ao apoio logístico, como para realização do teste de integridade das urnas eletrônicas. São responsáveis por auxiliar os eleitores e registrar o movimento da seção eleitoral, garantindo transparência e legitimidade do voto secreto. Eles ainda controlam o fluxo de pessoas na seção e as filas e conferem os documentos dos cidadãos no caderno de votação. Além disso, fazem um relatório do dia na chamada ata de votação, com todas as ocorrências observadas ao longo do dia.

Segundo o Cartório Eleitoral de Araucária, desse número aproximado de 1.800 mesários, a maioria é formada por voluntários, que se inscreveram através do site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – TRE-PR (tre-pr.jus.br) ou pelo aplicativo e-Título. “O TRE-PR recebe inscrições para mesários voluntários a qualquer tempo. A procura tem sido alta, inclusive há lista de espera”, explica Yna Honda, chefe do Cartório local.

Principais vantagens

Além do ato de cidadania e da contribuição para o processo eleitoral democrático, ao ser mesário voluntário o cidadão terá outras vantagens:

Aquisição de novos conhecimentos

Dispensa do serviço pelo dobro dos dias prestados à Justiça Eleitoral

Auxílio-alimentação para o dia da eleição

Créditos em disciplinas de cursos em instituições de ensino superior, se conveniadas com os tribunais regionais eleitorais

Vantagem de desempate em concursos públicos da Justiça Eleitoral, quando expresso no edital

Vantagem de desempate em outros concursos públicos, se houver previsão em edital

Isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados pelo Poder Público Estadual, de acordo com a lei 19196/2017, dependendo da regulamentação expedida pela instituição promotora do concurso.

Edição n.º 1429.