O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) formará aproximadamente 350 estudantes de Araucária na sexta-feira, 19 de setembro. A cerimônia acontece na 9ª Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica na Travessa Ernesto Pereira da Silva, 6965, Centro, a partir das 9h.

Os alunos formandos pertencem às escolas municipais Terezinha Theobald, Delani Alves, Ceci Cantador, Egipciana Carrano, Alderico Zanardini, Ambrósio Iantas e João Sperandio.

O PROERD foi criado em 1983, nos Estados Unidos, com o nome de Drug Abuse Resistance Education (DARE), chegou ao Brasil em 1992, inicialmente no Rio de Janeiro e hoje está em todo o território nacional. Em Araucária, envolve alunos dos 5º anos do ensino fundamental e é realizado pelo Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) da Polícia Militar do Paraná, com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação (SMED).

O programa transmite informações sobre o uso de drogas, tomada de decisões assertivas, bullying, buscando mostrar aos estudantes como se distanciar de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas vindas de pessoas com más intenções e a sempre acionar os pais ou responsáveis, professores e adultos quando precisarem de auxílio.

