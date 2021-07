Cerca de 85% dos profissionais de educação já tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid 19

Foto: Carlos Poly

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) realizou uma pesquisa na rede, nos dias 22, 23 e 24 de junho, para fazer um levantamento do número de profissionais que já foram vacinados contra a Covid 19. De um total de 3.424 profissionais da educação, incluindo professores, diretores, funcionários, motoristas, monitores e estagiários, 2.899 responderam a pesquisa, e os resultados foi o seguinte: 2.458 já estão com a 1ª dose do imunizante. Entretanto, deste número, 2.100 foram vacinados em Araucária e os demais receberam a dose em outros municípios.

Dos profissionais que responderam ao questionário (2.899), 2.458 responderam que já tinham tomado a 1ª dose, 21 tinham as duas doses e 410 não tinham recebido nenhuma dose. O percentual de diferença na somatória dos números, equivale aos que não responderam a essa pergunta. Com relação ao prazo entre uma dose e outra, a pesquisa constatou que a maioria dos entrevistados deverá tomar a 2ª dose entre os meses de agosto e setembro. Ainda no levantamento, observou-se que 77% dos profissionais que participaram não haviam contraído a Covid 19 até a data das respostas.

Ao confrontar os números da pesquisa da SMED, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não possui um levantamento estratificado por rede e que a população estimada de profissionais da educação em Araucária é de 4.246, incluindo as redes municipal, estadual e particular. Destes, 3.416 já receberam a 1ª dose da vacina.

Planejamento

A SMED disse que pretende realizar uma outra pesquisa na última semana de julho, já que o retorno das aulas é algo iminente. “Todas as unidades educacionais receberam a pesquisa, e embora nem todos os profissionais tenham respondido, são dados muito relevantes para traçarmos uma análise e planejamento das ações para o retorno presencial das aulas”, disse a secretária Adriana Palmieri.

Segundo ela, mais de 85% dos profissionais que responderam ao formulário já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e esse percentual se projeta para que estejam com a segunda dose concluída até meados de setembro. “Os dados alteram-se diariamente, mas em breve todos os trabalhadores da educação estarão imunizados, uma possibilidade a mais para se manterem distantes das complicações da Covid-19, bem como para poderem retornar com maior segurança para o trabalho presencial junto às nossas comunidades escolares”, destacou a secretária.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021