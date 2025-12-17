No domingo, 14 de dezembro, o Ginásio Joval de Paula Souza ficou lotado pelo público que acompanhou a cerimônia de entrega e troca de graduação da Capoeira da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O evento contou com apresentações cheias de energia, homenagens emocionantes, troca de faixas e muita ginga, reforçando a união e a tradição que movem o grupo.

Também no final de semana foram realizadas atividades na Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show, do Mestre Canarinho. Na sexta-feira (12), aconteceu uma roda e homenagem ao Mestre Baiano na sede da Escola, localizada no bairro Costeira. No sábado (13) teve vivência com o Contramestre Sandro e uma confraternização, como parte das atividades de encerramento do ano.