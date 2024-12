Cerimônia de formatura dos 5º anos da Escola Sebastião Tavares foi cheia de emoções

A Escola Municipal Sebastião Tavares da Silva organizou uma cerimônia emocionante para celebrar o encerramento dos quintos anos. O evento, que aconteceu nesta quinta-feira (12/12), foi marcado por uma mini formatura, destacando as conquistas dos alunos e a dedicação de toda a comunidade escolar.

Familiares, professores, funcionários e autoridades estiveram presentes para acompanhar este momento marcante na trajetória educacional dos estudantes. A direção da escola agradeceu a presença de todos, ressaltando a importância do apoio familiar na educação das crianças. “Hoje celebramos não apenas o fim de um ciclo, mas a construção de um futuro promissor para nossos alunos”, destacou a diretora Ana Paula.

Um dos momentos mais aguardados do evento foi a participação do Sargento Terra, policial instrutor do Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Ele enfatizou a relevância da educação para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. “O Proerd é uma ferramenta fundamental para que as crianças aprendam a dizer não às drogas e à violência, e é gratificante ver o comprometimento da escola em levar essa mensagem adiante”, afirmou.

Professores e funcionários da escola também foram reconhecidos por seu empenho e dedicação. “Sem o trabalho incansável de cada um de vocês, não teríamos chegado até aqui. Vocês são a base que sustenta nossas conquistas”, disse, emocionada, a coordenadora pedagógica Tatiana Haidamacha.

Os alunos formandos tiveram a oportunidade de se apresentar e compartilhar suas experiências, tornando a noite ainda mais especial. Com sorrisos no rosto e uma sensação de realização, eles receberam seus diplomas, simbolizando não apenas a conclusão de um ciclo, mas o início de novas aventuras.

A Escola Municipal Sebastião Tavares da Silva agradece a todos que tornaram esse evento possível, reforçando a importância da união entre escola e família na educação das crianças. “Que esse encerramento seja apenas o começo de uma jornada cheia de aprendizados e conquistas”, declarou Ana Paula.