Cerimônia de posse da nova diretoria da ACIAA será nesta quinta-feira (5)

A cerimônia festiva de posse da nova diretoria da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária — ACIAA, eleita em assembleia no dia 1º de dezembro de 2022 e empossada para o biênio 2023/2024, acontecerá nesta quinta-feira (02/03), às 19h30, no Espaço Elegância.

A diretoria atual é composta por empresários araucarienses, especialistas nas áreas de atuação, filiados à ACIAA há mais de um ano e extremamente ativos e participativos nas ações de empreendedorismo e desenvolvimento local. Eles já estão atuando desde 1º de janeiro de 2023.

Com a proposta de fidelizar as empresas associadas, ampliar parcerias e oferecer serviços que ampliem as oportunidades de negócios, o presidente Aécio Novitski, junto a diretoria executiva, pretende fortalecer o associativismo e promover ações que gerem interação entre empresas, consumidor e sociedade em geral. Para que isso aconteça, o planejamento estratégico está sendo construído para atender as demandas e desafios propostos para os próximos anos, tendo a grande missão de festejar os 50 anos de ACIAA em 2024.

Nova diretoria — Conselho Deliberativo Aécio Rodrigo Novitski – Presidente Marinalva Aparecida Herrero de Melo – Vice-presidente Lucas Odppis Zital da Silva – 1º Secretário Ricardo Alberto Escher – 2º Secretário Denise Marie Deschrevel – 1ª Tesoureira Luiz Carlos Griner – 2º Tesoureiro Adriane Wykrota Nunes – Diretora para Assuntos do Comércio Marcelo Kujawa – Diretor para Assuntos da Indústria Marcos Daniel Tokarski – Diretor para Assuntos da Agropecuária Quelle Regina de Sousa Pereira – Diretora para Assuntos da Prestação de Serviços Carla Arieta Carneiro – Diretora para Assuntos de Comércio Exterior Claudia Adriana da Silva dos Santos – Diretora para Assuntos do Meio Ambiente Vera Lucia Bezerra de Morais – Diretora para Assuntos da Mulher Empresária Daniel Francisco Roberto – Diretor para Assuntos de Integração e Expansão Dicesar Beches Vieira Junior – Diretor para Assuntos Jurídicos Lenice Cassiane Alberton – Diretora para Assuntos de Qualificação Profissional Diego Francisco Rodrigues – Diretor paraAssuntos do Jovem Empresário Fernanda Dutra Marqueto – Diretora para Marketing e Projetos