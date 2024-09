Chácara São Miguel moderniza produção de morango com energia solar renovável

Você sabia que o Paraná é um dos estados com grande destaque em energia renovável na área rural do Brasil? Ao todo, existem seis fontes renováveis, sendo a energia solar uma das mais utilizadas. Além de empresas e comércios, a procura dos produtores rurais e população em geral por esse sistema está sendo cada vez maior. Principalmente considerando a redução significativa no preço da conta de luz e dos benefícios oferecidos ao meio ambiente.

Após um trabalho admirável no magistério, a professora aposentada Maria Leoni Wojcik decidiu inovar e em 2020 inaugurou a Chácara São Miguel. O local íntegra o roteiro “Caminhos de Guajuvira” em Araucária, onde alguns meses atrás adquiriu a eficiência da energia renovável e hoje conta com 27 placas solares.

A chácara oferece serviço de “colha e pague” de verduras e morangos, além da venda de produtos coloniais e pés de maracujá doce. Os turistas também podem apreciar um delicioso sorvete de forno e se divertirem com os animais que vivem no local. “A instalação aconteceu em dezembro de 2023, com projeto de suprir a demanda de energia consumida pela casa e pela chácara, que produz morangos, maracujás e verduras, voltados ao turismo”, explica Luiz Henrique Wojcik, que ajuda a gerenciar o negócio da sua mãe.

Foto: Divulgação. Leoni tem sido procurada para contar a experiência após uso da energia renovável.

Ele esclarece que o principal motivo de terem adquirido as placas, além da promoção de energias renováveis, é a redução da conta de luz. “Pensando na sustentabilidade, as placas de dezembro (mês da instalação) até então, já geraram o equivalente a 12.3 MWh de energia. Em termos de sustentabilidade, isso equivale ao plantio de 677 árvores ou redução de 12.35 toneladas de emissão de CO2”, ilustra.

Luiz também comenta que aproveitaram a instalação e transformaram uma cobertura extra para o atendimento aos clientes, colocando mesas sombreadas pelas próprias placas. “Inclusive, estamos planejando a construção de uma mini usina geradora de energia a partir do sistema fotovoltaico (solar), voltando-se a venda de energia”, diz.

Em relação ao valor, Leoni explica que o investimento é relativo, mas que compensa, já que a parcela mensal do financiamento está sendo menor que a fatura mensal de energia. “Fizemos nosso projeto junto ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e assessoria agronômica Lech de Araucária, através deles conseguimos recursos do Renova Paraná, que fomenta a instalação de projetos solares com taxas reduzidas de juros”.

Ela explica que no começo, estavam usando apenas uma placa solar. “Não foi o suficiente, já que começamos a atender o turismo. Estávamos inseguros inicialmente, mas acabamos aceitando o desafio”, relata.

De acordo com os empreendedores, as placas solares estão suprindo a necessidade não apenas do sistema de irrigação das estufas, mas também da casa da família, que fica no mesmo terreno, e do moedor de grãos utilizado na preparação do alimento dos animais. Mesmo assim, é gerada mais energia do que a atual necessidade, e com isso, um banco com excedente é usado, onde essa eletricidade compensa nos dias em que a energia é de maior consumo ou nos dias nublados quando não há tanta captação da luz solar.

Como tudo começou

Tudo começou quando Leoni aceitou o convite de uma ex-aluna para iniciar um curso de capacitação para produção de morangos. A primeira estufa foi implantada com financiamento próprio, onde a fruta era vendida para clientes da região. Hoje a chácara conta com cinco estufas e 18 mil pés de morango, e recebe turistas de vários locais tanto do Paraná, quanto de outros estados.

São plantados dois tipos de morango, sendo o Albion que possui um gosto mais doce; e o San Andreas, com sabor mais cítrico. Luiz explica que, futuramente, eles pretendem ampliar a produção de outras variedades de frutas vermelhas. “Atualmente nosso foco são os atendimentos para o “colha e pague”, mas estamos pensando em no futuro realizar eventos temáticos, como a festa junina que fizemos este ano e foi um sucesso”, relata.

A Chácara São Miguel, nos dias de hoje, funciona com mão de obra familiar e um funcionário auxiliando na demanda da produção de morangos. Além do “colha e pague”, o local também oferece outras atividades divertidas, como o piquenique, que deve ser agendado com antecedência, e a alimentação dos animais que vivem na chácara.

Serviço

Para acompanhar todas as novidades e futuros projetos da chácara, basta segui-los no Instagram @chacarasaomiguelm e no Facebook chacarasaomiguelm. O horário de atendimento é no sábado e domingo, das 10 às 17h. Em caso de dúvida, o telefone para contato é (41) 98453-6191. A Chácara São Miguel está localizada na Rua Edgar Antunes Corrêa, na área rural de Guajuvira.

Edição n.º 1430. Victória Malinowski.