Champions League do Araucária Clube de Campo entra na semifinal

A Champions League de Fut7 do Araucária Clube de Campo entrou na reta final. No sábado (18/11) a competição teve sua quinta rodada e no próximo sábado (25) fará sua semifinal. Os times que chegaram até esta fase da competição são: Bayern, Borussia, Barcelona e Internazionale.

Na última rodada os times do Milan e Internazionale empataram em 1X1, a Borussia venceu o Manchester por 6X1 e o Barcelona ganhou do Juventus por 2X1. A arbitragem das partidas ficou a carga de Florival Belo (Flor) e Sinval Yunoe e o delegado foi Vinicius Bonvin. Acompanhe os horários dos jogos da semifinal.

Sábado (25/11) – semifinal 14h30 –Bayern X Borussia 15h30 – Barcelona X Internazionale

Foto: Divulgação