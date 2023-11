Champions League retomará rodadas na quarta-feira (8)

A Champions League de Fut7 do Araucária Clube de Campo, que teve sua rodada de estreia no dia 23 de setembro, fez uma pausa forçada devido às péssimas condições do tempo. Após mais de 30 dias sem jogos, a competição retomará as rodadas na próxima quarta-feira (08/11). Segundo os organizadores, para conseguir colocar a tabela em dia, haverá duas rodadas na semana, nas quartas e sábados.

Oito times participam da Copa: Juventus, Milan, Borússia, Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munchen e Internazionale, nomes que fazem referência aos clubes que disputam a Champions original. Acompanhe os jogos da 2ª e 3ª rodadas.

Quarta-feira (8 de novembro) 14h – Bayers X Internazionale 15h – Milan X Real Madrid 16h – Juventus X Manchester City