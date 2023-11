Champions League teve rodada recheada de gols nesta quarta-feira (8)

A Champions League de Fut7 do Araucária Clube de Campo retomou os jogos nesta quarta-feira (08/11), depois de maisd e 30 parada por conta das chuvaradas. Para alegria dos torcedores, a segunda rodada foi repleta de gols. O Real Madrid venceu o Milan por 4X2, o Manchester ganhou do Juventus por 5X2 e o Internazionale venceu o Bayern por 4X1. As partidas tiveram como árbitro Florival Belo (Flor).

A competição reúne oito times: Milan, Borússia, Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munchen e Internazionale, nomes que fazem referência aos clubes que disputam a Champions original. Acompanhe os jogos da 3ª rodada.

Sábado (11 de novembro)

14h – Barcelona X Bayern 15h – Borussia X Internazionale 16h – Juventus X Real Madrid

Edição n.º 1388