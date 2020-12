Chances de temporais são altas no município. Confira a previsão

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

Dias abafados e úmidos vão fazer parte deste fim de semana em Araucária. De acordo com a previsão do Instituto Simepar, as chances de temporais em toda a região são altas, entretanto, os termômetros na cidade não deixarão a casa dos 29°C, tornando os próximos dias instáveis, apesar da frente fria.

Parcialmente nublada, a quinta-feira, 17 de dezembro, será quente. A máxima alcança os 29°C, mas as chuvas da tarde podem refrescar em alguns graus à noite. A sexta-feira, 18, também será marcada por céu encoberto e temperaturas elevadas. A mínima de 18°C ultrapassará a faixa dos 28°C, acompanhada de fortes pancadas de chuva.

No sábado, 19, nuvens carregadas surgem desde as primeiras horas do dia. Os termômetros começam próximos dos 17°C, chegando aos 30°C, após às 12h. O domingo, 20, continuará quente. A mínima de 19°C cresce conforme o dia avança, se aproximando dos 30°C. As chances de chuvas serão de 79%.