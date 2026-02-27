A “Chapa Pura”, encabeçada por Emílio Batista, foi a vencedora das eleições do Conseg – Conselho Comunitário de Segurança de Araucária, realizadas nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, na Câmara de Vereadores. A chapa recebeu a maioria dos votos: 129 contra 35 da chapa concorrente. A eleição também registrou seis votos nulos.

Entre a propostas da nova diretoria eleita estão: maior proximidade com as comunidades, busca de convênios, fortalecimento das forças policiais, ampliação da rede de proteção à mulher, fortalecimento à proteção animal, e melhorias no relacionamento com o comércio e a indústria de Araucária.

Além do novo presidente Emílio Batista, que é servidor público por mais de 20 anos e atualmente é agente municipal de trânsito, a chapa tem como vice o mestre em educação e novas tecnologias Valdilson Lopes, a primeira secretária é a servidora do Estado Neide de Góes, o primeiro tesoureiro é o segurança patrimonial Francisco, e a segunda tesoureira é a diretora do Polo Uninter de Araucária Lenice Alberton.

Os eleitos ficarão no cargo pelos próximos dois anos.