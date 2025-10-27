O fisiculturista Charles Medina se preparou durante seis meses para a sua estreia nos palcos e o resultado veio. No domingo (19/10) ele participou do Campeonato de Fisiculturismo Natural e conquistou um Top 2 na categoria Sport Model e Top 4 na categoria Mens Physique. O evento organizado pela NBF – Federação Brasileira de fisiculturismo Natural Bodybuilder aconteceu em Ponta Grossa.

Medina foi preparado pelo treinador e nutricionista Leandro Zabunov, também estreante em competições como coach. “Eu e o Leandro fizemos nossa preparação na academia Avilas Gym, e em meio a vários problemas emocionais pelos quais passei, ele me estendeu a mão e me apresentou um projeto incrível. Nosso trabalho já colheu os primeiros resultados nessa competição”, comentou.

O fisiculturista diz ainda que ambas as categorias foram muito disputadas, porém já na estreia nos palcos conseguiu uma excelente apresentação. “Os atletas estavam muito bem condicionados e por pouco não conseguimos o troféu. Estamos muito felizes com o resultado e empolgados, já nos preparando para a próxima competição”, afirmou Medina.

