Chatbot da saúde permite que usuários tenham acesso a informações das UBS´s pelo Whatsapp

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento, acaba de anunciar mais uma importante ferramenta para facilitar a comunicação entre os usuários e os serviços de saúde do município. O chatbot é uma ferramenta que funciona por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp pelo número 41 3614-1400 e possibilita o contato diretamente com as Unidades de Saúde.

Inicialmente as Unidades CSU e Costeira já estão utilizando o chatbot, mas em breve todas as UBS´s do município utilizarão a ferramenta. Para ter acesso, basta salvar o contato no aparelho celular, abrir a conversa no WhatsApp, enviar um oi e responder a mensagem automática com a opção 11 — Saúde. “Desta forma os usuários encontram várias informações e atendimento diretamente com o setor responsável pelo assunto na unidade de saúde”, destaca a SMSA.

Entre os exemplos de assuntos que podem ser resolvidos por este canal estão: consultar horários de atendimento, atualizar cadastro, agendar visita domiciliar, iniciar pré-natal, solicitar carteirinha de autista, informações sobre consulta, exames, medicamentos, entre outros.