Checkbox e Gapar Esporte Clube, uma parceria que deu certo!

No mundo dos esportes amadores, o patrocínio é essencial para o crescimento dos times. Esse apoio garante o suporte financeiro necessário para que os clubes adquiram equipamentos e uniformes, paguem despesas de inscrições em campeonatos e também viagens no caso de competições fora da cidade. O Gapar Esporte Clube, fundado em 2015 por um Grupo de Amigos e Professores de Araucária, daí a sigla, conhece bem a importância de um patrocínio e tem a Checkbox como grande aliada nessa jornada.

Patrocinadora do time, a empresa não apenas investe financeiramente, mas também se envolve ativamente no desenvolvimento do projeto, acreditando no potencial dos atletas e na importância do esporte para a comunidade. Desde o início dessa parceria, a Checkbox tem desempenhado um papel crucial para que o Gapar atinja novos patamares, reforçando a estrutura da equipe e possibilitando sua participação em diversas competições.

Os frutos dessa parceria já se refletem dentro de campo, com a conquista de vice-campeonatos, como o da Liga de Futebol de Araucária e a Copa Bosch, além da notável presença do time na renomada Taça Paraná. Mas o impacto da parceria vai muito além dos troféus: o apoio da Checkbox permite que jovens talentos tenham oportunidades reais de crescimento, ajudando a transformar vidas por meio do esporte.

Pedro, proprietário da Checkbox, afirma que esse incentivo faz parte de um propósito maior. “O projeto foi criado para incentivar o esporte e tirar muitas crianças e adolescentes da rua. Então, nada mais justo do que fortalecer cada vez mais o Gapar EC, mostrando que estamos juntos. Tenho acompanhado de perto e vejo que o projeto está crescendo. Eu mesmo já tive a oportunidade de indicar o clube como uma porta de entrada para times profissionais da região”, destacou.

A empresa, por meio do próprio Pedro, já abriu caminhos importantes para o clube, como a aproximação com o CAB – Clube Andraus Brasil, referência no futebol paranaense.

Para o presidente do Gapar, Alcides Padilha, essa parceria tem sido essencial. “A Checkbox sempre nos patrocina, apoia e incentiva através do Sr. Pedro, que sempre está buscando parcerias com equipes profissionais. Inclusive, já nos abriu as portas no CAB Clube Andraus Brasil”, afirmou. Ele acrescenta que o futebol amador sobrevive do esforço coletivo de atletas, dirigentes e torcedores, mas o apoio de empresas comprometidas como a Checkbox é o que permite que clubes como o Gapar sonhem mais alto.

