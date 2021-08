Chegaram no Paraná mais 182 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Foto: Américo Antonio/SESA

O Paraná recebeu na noite de segunda-feira, 30 de agosto, mais 182.100 doses de vacinas contra a Covid-19. As 64.350 doses da Pfizer/BioNTech desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 19h10 e, logo depois, chegaram mais 117.750 doses da AstraZeneca/Fiocruz.

A Secretaria de Estado da Saúde informa que os imunizantes fazem parte da 44ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, anunciada neste domingo (29). As doses foram enviadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e distribuição às Regionais de Saúde.

Segundo o Informe Técnico, o lote deve ser destinado integralmente à segunda dose (D2) referente a 24ª e 25ª pauta do governo federal. Os imunizantes serão enviados para os municípios nos próximos dias.

No total, até a tarde desta segunda-feira (30), o Paraná havia aplicado 10.643.844 vacinas, sendo 7.367.398 primeiras doses (D1), 317.825 doses únicas (DU) e 2.958.621 D2. Entre D1 e DU, o Estado já atingiu mais de 88% da população adulta do Paraná, estimada em 8.720.953 pessoas.

MAIS LOTES

Na sexta-feira (27), a Secretaria estadual da Saúde distribuiu 529.607 doses – sendo 125.820 primeiras (D1) e 403.787 para segunda aplicação (D2). Os imunizantes eram parte da 42ª e 43ª remessas do Ministério da Saúde. Foram enviados, ainda, 26.940 medicamentos do chamado “kit de intubação” para serviços de saúde que estão atendendo pacientes com a doença. Destes, 24.830 são de compra própria da Secretaria e 2.110 enviados pelo Ministério da Saúde.

Texto: Agência de Notícias do Paraná