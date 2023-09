Chegou a hora! Campeão da Copa Inverno será conhecido no domingo (17)

Os times do Grêmio e do Projeto Vencer farão a grande final da 2ª Copa Inverno neste domingo (17/09), no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. Já as equipes do Panterões e Instituto Everest vão disputar o 3º lugar da competição.

“Contamos com a presença das torcidas, para que possam incentivar seus times. Com certeza teremos uma final bem emocionante”, convida Jamil, organizador da competição. Lembrando que os três primeiros colocados ganharão troféus e premiações em dinheiro: R$3.500,00 para o campeão, R$1.500,00 para o 2º colocado e R$500,00 para o 3º colocado. O artilheiro e goleiro menos vazado da competição também receberão troféus e prêmio de R$200,00 cada.

Copa Inverno – Final

Domingo – 17 de setembro

Local – Estádio Pedro Nolasco Pizatto

9h – Panterões X Instituto Everest (disputa de 3º lugar)

11h – Projeto Vencer X Grêmio (disputa do título)

Edição n.º 1380