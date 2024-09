Chegou a hora! Patriotas FC estreia na Copa Sul Sub 20 no sábado (7)

O Patriotas FC estreia neste sábado, 7 de setembro, na Copa Sul 2024 – categoria Sub 20, jogando em casa, no CT Toca do Jacaré, às 15h, contra o Brusque. As expectativas são as melhores possíveis, pois o clube manteve sua base, que fez uma ótima campanha no Estadual, e também trouxe atletas importantíssimos para reforçar seu elenco.

O técnico Ageu Gonçalves disse que a expectativa de todos é fazer uma bela estreia, e garantiu que o time quer repetir as boas atuações, como no Campeonato Estadual, e também competir de igual para igual contra adversários de alto nível técnico, a exemplo do Brusque.

“Será um jogo muito disputado, a equipe deles possui diversos jogadores de alto nível e de muita imposição física. Porém, o mais importante é que temos que ter sabedoria, precisamos ser competitivos durante a competição, independente do adversário”, declarou.

Ageu falou ainda que o Patriotas precisa impor seu ritmo de jogo, apresentando em campo o que vem treinando e, claro, buscar as metas estabelecidas pelo clube. “Para atingir essas metas, temos que passar pelo adversário, competir e buscar sempre o resultado positivo. Será um jogo duro, decidido nos detalhes, mas estamos confiantes que vamos sair com a vitória e conseguir uma boa estreia em casa”, afirmou.

Edição n.º 1431.