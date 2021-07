Chegou a vez dos araucarienses com 48 ou mais serem vacinados contra a Covid-19

Foto: Carlos Poly

A partir desta sexta-feira, 2 de julho, os cidadãos com 48 anos completos ou mais começarão a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Araucária. A convocação foi divulgada pela Prefeitura na tarde de hoje, 1º. As doses serão aplicadas no Ginásio Joval de Paula Souza e também no Parque Cachoeira, em formato drive thru, das 9h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), explica que a imunização deste público acontecerá também no sábado, 3, no Parque Cachoeira, dentro do sistema drive thru e na Unidade Básica de Saúde do Industrial, das 9h às 16h. As pessoas aptas a receberam a dose devem apresentar as equipes no local de vacinação um documento com foto e a caderneta de vacinação.

Vale lembrar que gestantes e puérperas poderão se vacinar no Teatro da Praça na sexta-feira, 2, das 9h às 16h, sem agendamento prévio.

Dúvidas

Mais informações e esclarecimentos a respeito da campanha de vacinação da Covid podem ser obtidas no Disk Corona pelo telefone 0800-642-5250. O serviço funciona das 7h às 19h, todos os dias da semana.

Texto: PMA e redação