Cheiro de gás que foi sentido por moradores em pontos da cidade permanece sem explicação

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e a Secretaria de Meio Ambiente informaram que estão acompanhando a situação do odor forte identificado em alguns bairros de Araucária no sábado, 24 de fevereiro. O odor forte, segundo relatado por moradores, era semelhante a cheiro de gás. Entre os bairros citados estavam o Capela Velha, Costeira, Porto das Laranjeiras e o Centro.

Sobre o ocorrido, a Defesa Civil explicou que a estação de monitoramento do ar, localizada no bairro Capela Velha, registrou que naquele dia o ar de Araucária apresentava um índice bom. Disse ainda que informou o Departamento de Qualidade do Ar do Paraná sobre o fato exposto, para análise e providências, caso necessário.

A Defesa Civil orientou que a população pode acompanhar com frequência os boletins de qualidade do ar, que estão disponíveis no site da Prefeitura de Araucária, na aba Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ ícone Monitoramento da Qualidade do Ar.

Sobre a ferramenta

O monitoramento da qualidade do ar é a ferramenta central para a adequada gestão deste recurso ambiental. Através de seus resultados podem ser determinadas as prioridades de ações de controle a serem implementadas pelo Órgão Ambiental, racionalizando a utilização de recursos às ações identificadas como prioritárias, tendo em vista a proteção da saúde da população e a prevenção contra impactos da poluição atmosférica ao meio ambiente em geral.

O monitoramento da qualidade do ar na Região Metropolitana de Curitiba teve início na década 80 e atualmente a rede é composta por 12 estações. Quatro ficam em Araucária: REPAR (UBS Silvio Skraba), UEG (Clínica do Idoso), CSN (bairro Chapada) e Assis (no CSU).

