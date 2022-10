Os seis jogos da quarta rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da 1ª Divisão– Primeirona 2022, que estavam previstos para o final de semana (15 e 16/10), foram cancelados por causa das fortes chuvas. O pedido de cancelamento foi feito pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e acatado pela Liga Desportiva de Araucária.

A justificativa é que os campos alagados poderiam ameaçar a integridade dos jogadores. No próximo final de semana, a quarta rodada vai acontecer normalmente, com os mesmos jogos já previstos. Acompanhe na tabela a seguir.

Sábado

22 de outubro

Local – Estádio do

Costeira

13h30 – Três Jardins X Contenda (Juvenil)

15h30 – Três Jardins X Contenda (Adulto)

Local -Estádio Municipal

Emílio Gunha

13h30 – Gapar X Jatobá

(Juvenil)

15h30 – Gapar X Jatobá

(Adulto)

Domingo

23 de outubro

Local – Estádio Municipal

Emílio Gunha

13h30 – Juventus X Chantilli

(Juvenil)

15h30 – Juventus X Chantilli

(Adulto)