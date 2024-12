Chuva causa cancelamento dos jogos da 5ª rodada da Copa Verão

No sábado e domingo (dias 07 e 08/12) Araucária registrou um acumulado de chuvas de 110mm, e com toda essa água caindo do céu, a quinta rodada da Copa Verão precisou ser cancelada. Isso porque o Estádio Sebastião Calado (Pizatto), que sempre apresentou problemas de escoamento, ficou bastante alagado, sem condições de receber os jogos.

As chuvas fortes deram uma trégua, porém a água do gramado do Pizatto ainda não escoou totalmente. Por conta disso, o organizador da competição, Jamil de Jesus, em comum acordo com os times, decidiu cancelar a rodada que estava marcada para este final de semana (15 e 16/12). Também por conta dos feriados de dezembro e janeiro, ficou decidido que a quinta rodada será retomada apenas no dia 26/01/2025.

“Decidi não manter os jogos na semana passada para preservar a integridade dos atletas e também para manter as condições do gramado. E como tivemos mais chuvas no decorrer desta semana, tivemos que cancelar novamente a rodada neste sábado e domingo”, explicou Jamil.