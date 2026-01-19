O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que nesta semana não há previsão de chuva e a temperatura pode cair para 20°C.

Nesta segunda-feira, 19 de janeiro, o céu está com algumas nuvens e as rajadas de vento podem chegar a 40 km/h, com a umidade oscilando entre 53% e 98%. A temperatura mínima é de 15°C e a máxima de 24°C.

Na terça-feira, 20 de janeiro, a temperatura mínima irá para 13°C e a máxima irá cair para 20°C, com a ventania atingindo 43 km/h. A umidade estará entre 58% e 95%.

Na quarta-feira, 21 de janeiro, a temperatura permanecerá a mesma do dia anterior, com mínima de 13°C e máxima de 20°C. As rajadas de vento voltam para 40 km/h, com umidade por volta de 63% e 97%.

A chuva voltará na quinta-feira, 22 de janeiro, com probabilidade de ocorrência de 70% e precipitação acumulada atingindo 1.2mm. A temperatura mínima será de 13°C e a máxima de 21°C, com a ventania chegando a 29 km/h. A umidade ficará entre 62% e 96%.