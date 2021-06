Chuva e frio não atrapalharam aventura de ciclistas araucarienses

Foto: divulgação

O cicloturismo tem conquistado novos adeptos a cada dia. Em Araucária, muitos ciclistas se dedicam a esta atividade, que une esporte, lazer e aventura. E para alegria desses praticantes, a D2 Bike Shop vem organizando diversos passeios, como o que aconteceu no domingo, 20 de junho, onde um grupo de ciclistas viveu uma verdadeira aventura, saindo da localidade da ponte invertida do Rio São João, em Guaruva, e chegando até a Vila da Glória, em São Francisco do Sul (SC). O percurso foi deslumbrante e o frio e a chuva garantiram uma emoção ainda maior para os aventureiros. “Mesmo com o dia chuvoso, não houve nenhum arrependimento por parte dos participantes”, comenta Eder Medeiros, que juntamente com a empresa Momentos Adventure, organizou o evento.

Todos os cuidados necessários com a saúde e bem estar dos participantes foram tomados, cumprindo os decretos de saúde vigentes. O passeio percorreu 53 km de muita diversão, passando por rios, estrada de chão, ponte pênsil, matas e a famosa Estrada da Limeira, até chegar ao seu destino. A parada final foi para o almoço, no Restaurante Trapiche, na Vila da Glória.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021