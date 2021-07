Chuva e frio retornam à Araucária. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

Os dias ensolarados e de temperaturas na casa dos 20° graus estão contados no município. De acordo com a previsão do Simepar, a chegada de uma frente fria vai derrubar os termômetros e trazer novamente as tão aguardadas pancadas de chuvas à cidade.

Nublada, a quinta-feira, 15 de julho, será abafada. A máxima alcança os 25°C durante a tarde, sem probabilidade de temporais. Com a chegada da frente fria, a sexta-feira, 16, terá mudanças no tempo. O dia começa com mínima de 11°C, no início da tarde a máxima não passa dos 16°C, acompanhada de pancadas de intensidade moderada.

No sábado, 17, o céu ficará encoberto por nuvens carregadas. A mínima pela manhã de 11°C, alcançará os 18°C durante a tarde. As chances de chuvas são altas. Contrariando as expectativas, o domingo, 18, será de sol. Com mínima prevista de 5°C e máxima de 15°C, o dia promete ser gelado, mas sem probabilidade de temporais.