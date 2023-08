Chuva e tempo frio vão dar às caras de novo essa semana

A semana começou com a temperatura quente, mas, de acordo com o SIMEPAR, o tempo esfriará. Além de frio, também teremos 95% de probabilidade de chuva na terça (08/08), quarta (09) e quinta-feira (10).

Nessa segunda-feira (07) a mínima será de 14° e a máxima de 26°, com as rajadas de ventos chegando a 38 km/h. Na terça-feira a mínima será de 11°, e a máxima de 14°, com os ventos aumentando drasticamente para 55 km/h.

Na quarta-feira, a mínima vai para 12°, enquanto a máxima aumenta pouca coisa, indo para 16°. A ventania cai para 52 km/h. Na quinta-feira, a mínima volta para 14°, e a máxima vai para 23°. Os ventos caem para 39 km/h.