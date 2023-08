Chuva e tempo nublado voltarão durante todo o final de semana

A chuva vai voltar com tudo! Pegue seu guarda-chuva e seu casaco, porque de acordo com a previsão do SIMEPAR, esse final de semana será marcado por pancadas de chuva e tempo nublado.

Nesta sexta-feira (18/08) a probabilidade de ocorrência de chuva é de 95%, com precipitação de 2.6 mm e rajadas de vento chegando a 56 km/h. A mínima é de 15° e a máxima de 25°.

No sábado (19) as chances de chuva continuam sendo de 95%, a precipitação aumenta para 13.6 mm, porém a ventania diminui para 41 km/h. A mínima cai para 12°, assim como a máxima que vai para 19°.

No domingo (20) a probabilidade de chuva muda para 91%, com 2.3 mm. Os ventos podem chegar a 43 km/h, a mínima será de 11° e a máxima de 20°.