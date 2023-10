Chuva está de volta e as temperaturas amenas devem continuar

De acordo com a previsão do SIMEPAR, as temperaturas aumentam em comparação a semana passada, mas a chuva volta com tudo.

Nessa segunda-feira (16/10), a probabilidade será de 95%, com precipitação acumulada de 9 8 mm. A mínima é de 15° e a máxima de 26°, com a ventania chegando a 42 km/h.

Na terça-feira (17), de acordo com a previsão, a chuva irá piorar, com precipitação acumulada chegando a 27.2 mm. A probabilidade permanece em 95%. A mínima vai para 18° e a máxima para 27°, com as rajadas de vento indo para 43 km/h.

Na quarta-feira (18) a precipitação acumulada diminui, indo para 5.1 mm. A mínima será de 12° e a máxima de 19°, e os ventos podem chegar a 40 km/h.

O tempo chuvoso continua na quinta-feira (19), com a precipitação mudando minimamente, indo para 5.5 mm. Com a ventania chegando a 39 km/h, a mínima permanece com 12° e a máxima caí para 16°.

