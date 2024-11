Chuva está prevista para aparecer apenas nesta terça (12)

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), está marcado para chover apenas nesta terça-feira, 12 de novembro.

O céu estará nublado nesta segunda-feira, 11 de novembro, com as rajadas de vento chegando a 29 km/h. A temperatura mínima é de 16 °C e a máxima de 26 °C, com a umidade ficando por volta de 47% e 98%. Na terça-feira (12), tem previsão de chuva, com probabilidade de ocorrência sendo de 98% e precipitação acumulada de 5.2 mm. A temperatura mínima cai para 14 °C e a máxima para 25 °C, com a ventania aumentando para 35 km/h. A umidade ficará entre 52% e 93%. Na quarta-feira, 13 de novembro, a temperatura irá cair novamente, com a mínima indo para 13 °C e a máxima para 21 °C. O céu estará nublado, com a umidade entre 62% e 93%, e os ventos caindo para 30 km/h. Não terá tanta mudança na previsão de quinta-feira, 14 de novembro. A temperatura mínima irá para 14 °C, mas máxima permanece sendo de 21 °C. O céu ainda estará nublado, com a ventania chegando a 34 km/h, e a umidade ficando por volta de 64% e 93%.