Chuva forte deixa ruas alagadas e provoca quedas de árvores em bairros da cidade

A chuvarada que atingiu Araucária nesta terça-feira (17 de janeiro) deixou diversas ruas alagadas e provocou quedas de árvores em alguns bairros da cidade. A cidade registou mais uma tarde quente e com temporais típicos de verão. Segundo o Simepar, a precipitação acumulada foi de 13,3 mm de chuva, com rajadas de vento de 35 km/h.

Um trecho da Avenida Archelau de Almeida Torres se transformou em rio. Na Rua Presidente Costa e Silva uma árvore de grande porte caiu, obstruindo a via e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente precisou agir rápido para cortar os galhos e liberar a passagem de veículos. Muitas casas ficaram sem energia elétrica. Nas redes sociais houve relatos de falta de luz no Estação, Santa Regina, Capela Velha, Passaúna, Boqueirão, Plínio, Cachoeira, entre outros pontos.

Foto: Divulgação. Foto: Divulgação.

A reportagem do Jornal O Popular tentou conversar com a Defesa Civil de Araucária, que nesse momento está em campo realizando uma série de atendimentos. O órgão adiantou que em breve deverá divulgar um balanço de todas as ocorrências.

Vale lembrar que a Defesa Civil trabalha nas ruas desde ontem, quando a chuvarada também provocou diversos estragos na cidade, com ruas alagadas, casas inundadas, quedas de árvores e outros eventos.