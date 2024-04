Chuva trouxe emoção e adrenalina ao 2º Desafio da Escolinha de Mountain Bike Shalom Kids  

No último domingo, 14 de abril, a chuva não foi obstáculo para as 47 crianças que participaram do 2º Desafio da Escolinha de Mountain Bike Shalom Kids, realizado no Espaço Witamy, em Capoeira Grande, área rural de Araucária. Organizado pela Associação Beneficente Shalom (ABESH), sediada em Fazenda Rio Grande, o evento reuniu talentos mirins com idades entre 4 e 14 anos, divididos nas categorias masculino e feminino. A chuva não intimidou os pequenos ciclistas, que demonstraram coragem e determinação em cada curva e obstáculo do percurso, tornando a competição ainda mais emocionante.

A Escolinha de Mountain Bike Shalom Kids não é apenas um projeto esportivo, é uma comunidade que promove valores como superação e companheirismo. Com a colaboração de ciclistas amadores e profissionais, muitos deles pais dos alunos, o projeto oferece aulas aos sábados no Parque Verde, em Fazenda Rio Grande, inspirando as crianças a viverem uma vida mais ativa e saudável.

O coordenador do projeto, Frank, expressa sua gratidão aos pais e responsáveis e também ao Espaço Witamy pelo apoio a essa iniciativa que já acolhe 60 crianças e tem uma fila de espera que cresce a cada dia. “Que o 2º Desafio da Escolinha de Mountain Bike Shalom Kids seja apenas o começo de uma longa jornada de superação e união, inspirando outras comunidades e crianças a seguirem o exemplo e acreditarem no poder do esporte como ferramenta de transformação e crescimento pessoal”, afirmou.