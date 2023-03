Chuva volta a aparecer em Araucária durante essa semana

A segunda-feira (27/03) e terça-feira (28/03) vieram com tempo limpo e com algumas nuvens, porém de acordo com o Simepar, a chuva volta com 98% de chances na quarta (29/03) e na quinta-feira (30/03). Com rajadas de ventos de 34 km/h, na segunda-feira teremos mínima de 16° e máxima de 21°. Na terça-feira a ventania diminui para 30 km/h, assim como a mínima que será de 15°, porém a máxima aumentará para 23°.

Na quarta-feira de chuva, os ventos diminuem para 28 km/h, a mínima será de 17° e máxima de 25°. Estendendo o tempo quente, na quinta-feira a mínima continua nos 17°, mas a máxima aumentará para 26°, com os ventos chegando a 39 km/h.

Foto: Marco Charneski.